Ahmet Şafak Konserinde Düşme Tehlikesi Geçirdi

Sanatçı Ahmet Şafak sahnede düştü

ANKARA - Ankara'da Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen Sakarya Zaferi'nin 102. yıl dönümü kutlamalarında konser veren ünlü Sanatçı Ahmet Şafak, "Neyleyim" şarkısını seslendirdiği sırada düşme tehlikesi geçirdi.

Ankara Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 102. yıl dönümü kutlamalarının açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın ev sahipliğinde, Büyük Zafer Yürüyüşü ve Açılış Korteji ile başlayan kutlama heyecanı, ünlü Sanatçı Ahmet Şafak konseri ile doruğa çıktı. Ahmet Şafak, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde binlerce seveniyle bir araya geldi.

Sahnede düşme tehlikesi geçirdi

Sanatçı Ahmet Şafak, "Neyleyim" şarkısını okurken sahnenin önüne geldiği sırada ayağı takıldı ve düşme tehlikesi atlattı. Şafak'ın yere tutunarak son anda düşmekten kurtulduğu sırada sevenlerinin yüreği ağzına geldi. Ünlü sanatçı ayağa kalktıktan sonra bir süre acı içinde topallayarak sahnesine kaldığı yerden devam etti. Sevenleri ise bu olay için "nazar" yorumunda bulundu.