Emekli polis, ağaç parçalarını dekoratif ahşap eve dönüştürüyor

Bolu'da emekli polis memuru Hakkı Gürsoy, ormanlık alanlardan topladığı ağaç parçalarını, dekoratif ahşap evlere dönüştürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden 12 yıl önce emekli olan 67 yaşındaki Gürsoy, eşinin yönlendirmesiyle Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılarak el sanatlarıyla ilgilenmeye başladı.

İnternette gördüğü sanatsal çalışmalardan ilham alan Gürsoy, ormanlık alanlardan topladığı ağaç parçalarını değerlendirerek dekoratif ahşap evler üretmek için evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü.

Gürsoy, aradan geçen zamanda ortaya çıkardığı eserlerini, el ürünleri pazarında ve sergilerde beğeniye sunuyor.

Ahşap çalışmalarının yanı sıra filografi sanatıyla da ilgilenen Gürsoy, çeşitli temalarda tablolar yapıyor.

Her iki uğraş alanında yaptığı ürünler ilgi gören Gürsoy, hem boş vaktini verimli değerlendirme hem de gelir elde etme imkanı buluyor.

"Sanat sayesinde emeklilik dönemimi daha verimli geçiriyorum"

Hakkı Gürsoy, AA muhabirine, emekli olduktan sonra sanatla daha fazla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Gürsoy, bu doğrultuda kurslara katıldığını ve sanat sayesinde emeklilik dönemini daha verimli geçirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nden de etkilendiğini dile getiren Gürsoy, eline geçen doğal malzemeleri değerlendirme eyleminin bu şekilde oluştuğunu kaydetti.

Gürsoy, topladığı ağaç parçalarından dekoratif ahşap evler yapmaya başladığını anlatarak, "Modelleri araştırdıktan sonra kendi hayal gücümü de katarak farklı eserler üretiyorum." dedi.

Uğraşının sabır ve özveri gerektirdiğinden bahseden Gürsoy, talep üzerine hem ahşap hem de filografi alanında özel tasarımlar da yaptığını sözlerine ekledi.