Afyonkarahisar'da Milli Sinema Günleri Etkinliği Son Buldu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Uluslararası Sinema Derneği tarafından organize edilen 'Milli Sinema Günleri' etkinliği, açık oturumlar ve gösterimlerle sona erdi. Etkinlik kapsamında milli sinema konusunda birçok konu ele alındı ve filmler gösterildi.

Afyonkarahisar'da, Uluslararası Sinema Derneğince düzenlenen "Milli Sinema Günleri" etkinliğinin kapanışı gerçekleştirildi.

İlk olarak Milli Türk Talebe Birliğinin 1973'te düzenlediği etkinliğin ikincisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda düzenlenen açık oturum ve söyleşilerle sona erdi.

İlk açık oturumda, "Yücel Çakmaklı ve Milli Sinema" konusu ele alındı.

Dr. İsrafil Kuralay'ın yönettiği oturumda, yazar Yıldız Ramazanoğlu, akademisyen Dr. Veysal Battal ile İhsan Koluaçık, TRT 2 Sinema İçerikleri Editörü Mehmet Ali Karga sunum yaptı.

"Milli Sinema Üzerine Perspektifler" başlıklı, Mutlu Kurnalı yönetimindeki son oturumda da yönetmen Murat Pay, sinema eleştirmeni Abdülhamit Güler, yazar Kamil Engin ile Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sadık Battal yer aldı.

Milli Sinema filmleri şehrin farklı yerlerinde gösterildi

Program, klasik Türk müziği sanatçısı ve oyuncu Ahmet Özhan ile gazeteci Ahmet Tezcan'ın söyleşisi ile sinema yazarı İhsan Kabil'in yönettiği "Dünden Yarına Milli Sinema Pratiği" başlıklı forumla son buldu.

Öte yandan, etkinlik kapsamında Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi, İscehisar Kadın Kültür Evi ve Şuhut Kadın Kültür Evi'nde "Milli Sinema" akımına dahil olan filmlerin gösterimi gerçekleştirildi.

"Milli Sinema Günleri" kapsamında düzenlenen açık oturum ve forumlar, kitap haline getirilecek.