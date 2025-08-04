Adana'da Sınıf Öğretmeninden Yamaç Paraşütü ile Sürpriz Evlilik Teklifi

Adana'da yaşayan sınıf öğretmeni, kız arkadaşına yamaç paraşütünde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Vural Cankurt (35), bu yıl başında arkadaş ortamında tanıştığı meslektaşı Büşra Gül Yılmaz (30) ile evlenmeye karar verdi.

Yılmaz'ın daha önce Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yaptığını öğrenen Cankurt, evlilik teklifini de bu şekilde yapmak üzere sürpriz hazırladı.

Çift, Seyhan Baraj Gölü'nün Menekşe mevkisinde kendilerine eşlik eden paraşütçülerle atlayış yaptı.

Cankurt, diğer paraşütteki kız arkadaşına telsizle ulaşarak evlilik teklifinde bulundu.

Yaklaşık 500 metre yükseklikte kız arkadaşı Yılmaz'dan teklifine "evet" cevabı alan Cankurt, ayrıca "Birlikte yaşlanalım mı?" yazılı pankart açtı.

Cankurt, yaptığı açıklamada, daha önce de yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştiren kız arkadaşının böyle bir etkinlikte şüphelenmeyebileceği düşüncesiyle sürprizini hazırladığını belirtti.

Büşra Gül Yılmaz da Cankurt'tan evlilik teklifi beklediğini ancak bu şekilde bir etkinlikte olacağına ihtimal vermediğini kaydetti.