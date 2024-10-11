Adana'da Kız Çocukları Günü'nde Gezi Etkinliği Düzenlendi
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Adana'da düzenlenen etkinlikte, 25 kız öğrenci tarihi Varda Köprüsü'nü gezerek doğayla iç içe zaman geçirdi, çeşitli aktivitelerde bulundu ve hatıra fotoğrafları çekti.
Adana'da "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla kız öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Okul Destek Projesi kapsamında hizmet alan 25 kız öğrenci Karaisalı ilçesindeki tarihi Varda Köprüsü'nü gezdi.
Etkinlikte öğrenciler doğayla iç içe vakit geçirerek çeşitli aktivitelerde bulundu.
Tarihi yapı hakkında bilgi alan öğrenciler hatıra fotoğrafı çekildi.
Ziyarete Karaisalı Kaymakamı Eda Sel Güdek, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa da katıldı.