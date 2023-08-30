80. Venedik Film Festivali Başladı

İtalya'da düzenlenen 80. Venedik Film Festivali, Edoardo de Angelis'in yönettiği 'Comandante' filminin gösterimiyle başladı. Festivalde ayrıca İtalyan yönetmen Liliana Cavani'ye 'Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı ödülü' verildi. Türk yönetmenler Selman Nacar ve Nehir Tuna'nın filmleri de festivalde gösterilecek.

İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, İtalyan rejisör Edoardo de Angelis'in yönettiği "Comandante" filminin gösterimiyle başladı.

Venedik kentindeki Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivali, "Comandante"nin yönetmeni de Angelis, filmin başrol oyuncusu İtalyan Pierfrancesco Favino ve festivalin jüri üyeleri ile konukların kırmızı halıda boy göstermesiyle başladı.

Festivalin jüri başkanlığını üstlenen ABD'li yönetmen Damien Chazelle, açılışta yaptığı konuşmada, "Burada olmanın, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir onur olduğunu söylemek istiyorum. Yıllardır burada olan ve sinemanın sınırlarını zorlayan tüm sinemacılara teşekkür etmek istiyorum. Festivale teşekkür ederiz. Yaşasın sinema." dedi.

Törende ayrıca İtalyan yönetmen Liliana Cavani'ye "Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı ödülü" verildi.

Töreninin ardından festivalin açılış filmi "Comandante" gösterildi. Dünya prömiyeri Venedik'te yapılan film, İkinci Dünya Savaşı yıllarında İtalyan Salvatore Todaro'nun, komuta ettiği Cappellini denizaltısıyla Atlantik açıklarında kendisini riske atarak kalkıştığı kurtarma operasyonunu ve sonrasında yaşananları konu alıyor.

Bu arada, bu yılki festivalin "Ufuklar (Orizzonti)" kategorisinde gösterilecek 17 yapım arasında 2 Türk yönetmenin filmleri de bulunuyor. Yönetmen Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" filmi ile Nehir Tuna'nın "Yurt" filmi, Venedik'te dünya prömiyerlerini yaparak sinemaseverlerle buluşacak.

80. Venedik Film Festivali, 9 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulmasıyla sona erecek.