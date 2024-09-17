6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Jürileri ve Ödülleri Açıklandı

Festivalin dostluk temalı "Ana Yarışma" bölümünde jüri başkanlığını yazar ve senarist Tarık Tufan üstleniyor. Bu bölümde yer alan yapımları Filistinli yönetmen Amin Nayfeh, Boşnak oyuncu Alma Terziç Saraçoğlu, yönetmen Ali Aydın ve sinema yazarı Tuba Özden Deniz değerlendirecek.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına ışık tutan yapımların yarışacağı "İnsani Bakış-Filistin" bölümünde ise Filistinli yönetmen Ahmad Saleh, yönetmen Darin J. Sallam ve görüntü yönetmeni Emre Pekçakır jüri görevini üstlenecek.

ÖDÜLLER

Festivalde dostluk temalı "Ana Yarışma" bölümünde "En İyi Film" ödülünü kazanan yapım 40 bin lira, "Jüri Özel Ödülü"nü kazanan yapım 20 bin lira ve "Mansiyon" ödülüne layık görülen yapım 10 bin lira ile ödüllendirilecek. Ayrıca bir yapıma 50 bin lira değerinde Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

"İnsani Bakış-Filistin" bölümünde kazanan yapım 30 bin liralık ödülün sahibi olacak. Gazze'deki drama dikkat çeken bir yapıma ise Mahmud Derviş Dostluk Ödülü takdim edilecek. Ödül kazanan yapımlara para ödüllerinin yanı sıra heykel de sunulacak.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival, yönetmen Faysal Soysal başkanlığında, İstanbul Sanat Paylaşım Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenleniyor. Ayrıca TİKA, YTB, Zeytinburnu Belediyesi ve Fono Film gibi kuruluşlar tarafından da destekleniyor. Balkon Yapım tarafından organize edilen festivalde, dünyanın dört bir yanından 15 Filistinli yönetmen İstanbul'da ağırlanacak.

Festivalin Master Class dersini ise Cannes'da ödül alan ilk Filistinli yönetmen Michel Khleifi verecek. Festival hakkında detaylı bilgilere sosyal medya hesaplarından ve "dostlukfilmfestivali.com" internet sitesinden ulaşılabilir.