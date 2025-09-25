32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 'Don Kişot' ile Coştu

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, dün akşam sahnelenen 'Don Kişot' balesiyle coşkusunu sürdürdü. Festival boyunca devam eden yoğun ilgi, bu kez İspanyol esintilerini Aspendos'un atmosferine taşıdı.

Bu yıl 32'ncisi gerçekleşen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, dün akşam sahnelenen 'Don Kişot' balesiyle sanatseverlere renkli ve tempolu bir gece yaşattı. Festivalin başından bu yana süregelen coşkulu kalabalık, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun atmosferinde bir kez daha bale sanatının heyecanını paylaştı.

Temsili, Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, festivalin ev sahibi Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan ile birlikte izledi. Protokol üyeleri, sanatseverlerle aynı heyecanı paylaşarak Don Kişot'un eğlenceli ve romantik öyküsüne tanıklık etti.

Miguel de Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan, bestesi Ludwig Minkus'a ait 'Don Kişot' balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Orkestra şefi Hakan Kalkan yönetimindeki Antalya DOB Orkestrası eşliğinde hayat bulan eser, izleyicilere İspanyol kültürünün enerjisini taşıdı.

Koreografisi Marius Petipa'ya ait olan eseri sahneye, Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık koydu. Don Kişot ve yaveri Sancho Panza'nın maceraları etrafında gelişen hikaye, Kitri ve Basilio'nun aşkı üzerinden romantizm, mizah ve enerjik danslarla izleyiciye aktarıldı.

Dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyan prodüksiyonda; 'Kitri' rolünde Rina Murata, 'Basilio' rolünde Kanat Nadyrbek Uulu, 'Don Kişot' rolünde Cenk T. Şahinalp, 'Sancho Panza' rolünde İ. Boğaç Özbakır, 'Gamache' rolünde Evren İskender, 'Lorenzo' rolünde Umut Çaltekin, 'Mercedes' rolünde Sayaka Matsushita ve 'Espada' rolünde Yağızhan Danış sahne aldı.

Neşeli sahneleri, yüksek tempolu dansları ve enerjik İspanyol ezgileriyle 'Don Kişot' balesi, Aspendos'un tarihi taşları arasında sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatseverler etkinlik biletlerini www.operabale.gov.tr ve www.biletinial.com bilet satış siteleri üzerinden ve Haşim İşcan Kültür Merkezi, Aspendos Antik Tiyatrosu ve Side Antik Tiyatro Turizm Danışma Bürosu gişelerinden temin edebilecek.

Haber: Yusuf DEMİR/ANTALYA, -