Yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği festivalle Yörük kültürünün nesilden nesle aktarılması hedefleniyor. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileri de açılışta yer aldı. Festivalde Yörük Göçü canlandırıldı ve geleneksel oyunlar sergilendi.

'24. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali' başladı. Yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği festivalle Yörük kültürünün nesilden nesle aktarılması hedefleniyor.

Dünyadaki ve Türkiye'deki Yörüklerin bir araya geldiği Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali, dün akşam Yörük çadırlarının kurulması ve Yörük ateşinin yakılmasıyla başladı.

Festivalin açılışına, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık, İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ergün Eren, DEVA Partisi İlçe Başkanı Veysel Akın ve DEVA Partisi Milletvekili Adayı Cengiz Akkın, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda Kumlucalı vatandaş katıldı.

Yörük Göçü ile Kumluca'da Yörüklerin yaylaya göçlerini canlandıran vatandaşlar, Yörük kıyafetleri ve geçmişte kullanılan tarım aletleriyle Gödene Caddesi'nden Karatepe Stadyumu'na yürüdü. Deve, eşek, at, köpek gibi hayvanlar ve geçmişte kullanılan tarım aletleriyle çeşitli yaşam malzemelerin sergilendiği etkinlik, vatandaşlardan ilgi gördü. Temsili Yörük Göçü'nün ardından kurulan çadırları çok sayıda vatandaş ve turist ziyaret etti.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Başkan Köleoğlu, gelenek ve göreneklere, Yörük-Türkmen kültürüne böyle etkinliklerle sahip çıktıklarını ve yüzyıllardır kalplerinde yanan Yörük ateşini hep beraber temsili olarak yakacaklarını söyledi. Ateşin yakılmasının ardından halk oyunları ve bacak güreşi, arı oyunu, güvercin taklası gibi geleneksel oyunlar sergilendi.

Yörük çadırlarını da ziyaret eden Başkan Köleoğlu, vatandaşlarla ve çocuklarıyla sohbet etti. Köleoğlu, "Tüm çadırlarımızın tam ortasında bir otağımız var, bu otağımızın önünde Yörük ateşimizi yaktık ve Yörük Göçü'müzün temsili olarak başlamasına bugün vesile olduk" dedi.