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2026 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi netleşti

2026 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi netleşti
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Sinema dünyasının nabzını tutan Altın Küre Ödülleri, 11 Ocak 2026'da Beverly Hills'te düzenlenecek. Adaylar ise 8 Aralık'ta açıklanacak.

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Altın Küre Ödülleri, 83. kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen ödül töreninin tarihi, resmi olarak duyuruldu.

83. Altın Küre Ödülleri, 11 Ocak 2026 tarihinde her zamanki gibi Beverly Hills'teki ikonik Beverly Hilton Oteli'nde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da ünlü komedyen Nikki Glaser geceye sunuculuk yapacak.

Ödül sezonunun nabzını tutan organizasyonda heyecan şimdiden yükselirken, ödüle aday gösterilecek yapımlar ve isimler 8 Aralık 2025'te açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömercan Altay - Kültür Sanat
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