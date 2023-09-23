Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı. Etkinlikler kapsamında semazenlerin eşlik ettiği Vuslat Yürüyüşü yapıldı ve çeşitli konserler gerçekleştirildi. Yarın ise Sema Ayin-i Şerifi ve Zikiran Nevbe Topluluğu'nun konserleri düzenlenecek.

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak, Alaaddin Bulvarı'ndan Mevlana Meydanı'na kadar Vuslat Yürüyüşü yapıldı. Vatandaşların da katıldığı yürüyüşe semazenler de eşlik etti.

Meydanda kurulan platformda, Sanat yönetmenliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı Halvet-i Cerrahi Devranı Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı konseri gerçekleştirildi.

Ardından, meydanda 250 semazenin katıldığı Sema Ayin-i Şerifi büyük ilgiyle izlendi.

Daha sonra Kılıçarslan Meydanı'nda, Kırşehir Hacı Bektaş Semah Topluluğu tarafından konser verildi.

Etkinlikler kapsamında yarın 17.00'de Mevlana Meydanı'nda 250 semazenin katılacağı Sema Ayin-i Şerifi ile Kılıçarslan Meydanı'nda Zikiran Nevbe Topluluğu'nun konseri düzenlenecek.