Haberler

Edirne'de tarihi Şeyh Şücaeddin Camii yeniden ibadete açıldı

Edirne'de harap haldeki 15. yüzyıl eseri Şeyh Şücaeddin Camii, restorasyonun ardından cuma namazıyla ibadete açıldı. Osmanlı döneminde mescit ve zaviye olarak yapılan tarihi yapı, depremlerde hasar görmüş ve yeniden ayağa kaldırıldı.

Edirne'de uzun yıllar harap halde bulunan 15'inci yüzyıl eserlerinden Şeyh Şücaeddin Camii, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

Sultan 2'nci Murat tarafından Şeyh Şücaeddin Karamani adına mescit ve zaviye olarak yaptırılan tarihi yapı, Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor. Daha sonraki yıllarda Kanuni Sultan Süleyman döneminde camiye dönüştürülen yapı, minare eklenerek büyütüldü.

1751 yılında meydana gelen büyük depremde ağır hasar alan cami, yeniden inşa edilmesine rağmen zamanla tahrip oldu. 20'nci yüzyılın başlarına kadar ayakta kalan tarihi yapıdan günümüze yalnızca minarenin bir bölümü ulaşabildi.

Yürütülen ihya ve restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi cami yeniden ayağa kaldırılarak eski görünümüne kavuşturuldu. Asırlık eser, kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi ve manevi mirasın önemli yapılarından biri olan Şeyh Şücaeddin Camii'nin yeniden ibadete açılmasının büyük mutluluk yaşattığını belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
