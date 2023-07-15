15 Temmuz'a özel Milli Birlik ve Demokrasi Günü konseri

Demokrasi Zaferi konserlerle kutlandı

BALIKESİR - Balıkesirliler, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü muhteşem konserlerle kutladı. Balıkesir Valiliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde; Uğur Işılak, İsmail Özkan ve Bekir Köse günün anlam ve önemine yönelik şarkılarını Balıkesirliler için seslendirdi.

Balıkesir Valiliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konseri, Avlu Yaşam Merkezi Havuzlu Amfi Alanında gerçekleştirildi. 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminden sonra 15 Temmuz Demokrasi Marşı'nın yazan ünlü bestekar ve sanatçı Uğur Işılak, Balıkesirli sevilen şarkıcı TRT Sanatçısı İsmail Özkan ve 15 Temmuz Şehitlik Marşı'nı seslendiren Balıkesirli müzisyen Bekir Köse en güzel şarkılarını Balıkesirliler için seslendirdi. 15 Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün ruhuna uygun olarak özel bir repertuvarla gerçekleştirilen konserler, vatandaşların beğenisini kazandı. Milli birlik, beraberlik ve demokrasiye büyük önem veren Balıkesir halkı, konserlere büyük ilgi gösterdi.

15 Temmuz ruhunu yaşatan bir konser oldu

15 Temmuz günü hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye'nin; milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Böylesine önemli ve anlamlı bir günde demokrasi aşığı şehrimizde vatanperver ve milliyetçi sanatçılarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün ruhuna uygun çok güzel bir konser oldu. Sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Güçlüklere boyun eğmeden, milletimizin iradesini koruyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dik duruşu ve hain darbe girişimine karşı gösterdiği irade ile milletiyle bir bütün olarak tüm dünyanın gözü önünde demokrasi destanı yazmasından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.