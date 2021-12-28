Kulp'un Kayacık Mahallesinde heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışma ile Kulp ilçesinin kırsal Kayacık Mahallesinde heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı.

Kulp'un yüksek kesimlerde bulunan Kayacık Mahallesinde meydana gelen heyelandan dolayı kapanan yolun açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi ekiplerince çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yol ulaşıma açıldı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, mevsim itibarıyla etkili olan yağışlardan sonra meydana gelen heyelandan dolayı Kayacık Mahallesine ait yolun kapandığı ihbarı üzerine yol yapım ekipleriNİ bölgeye yönlendirdiklerini belirterek, ekiplerin aralıksız süren çalışmalarının ardından yolun kısa sürede ulaşıma açıldığını söyledi.

AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri

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