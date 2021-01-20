Kulp'ta ulaşıma kapanan 37 kırsal mahalle yolu açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerince, kar yağışından kapanan 37 kırsal mahallenin yolu temizlenerek ulaşıma açıldı.

Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için karla mücadele ekiplerince başlatılan çalışmaları kapsamında 37 kırsal mahalle yolu kardan temizlendi.

Kulp Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü yetkilileri, yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metrenin üzerinde olduğu ve hala kar yağışının devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olan 14 kırsal mahallede çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş