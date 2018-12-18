Kulp'ta Ücretsiz İngilizce Kursu Açıldı

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ücretsiz İngilizce kursu açıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde açılan ücretsiz kursta, kursiyerlere İngilizce eğitimi veriliyor.

Toplumun her kesiminden kursiyerler geldiğini belirten İngilizce öğretmeni Seval Bican, "İngilizce öğrenmek için gelen kursiyerleri kendilerini ifade edebilecek bir seviyeye taşımayı hedefledik. Sınavlara girecek kursiyerlerimize de gramer ağırlıklı eğitim veriyoruz." dedi.

Kursiyerler de ilçede ilk defa bu kadar kapsamlı bir İngilizce kursunun açıldığını belirterek, Kulp Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezine teşekkür etti.

Kaynak: AA