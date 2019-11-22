Külliye'ye giden CHP'li kim? Muharrem İnce, "Ben biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

22.11.2019 08:59 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:11

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında Külliye'ye gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP'liyi doğrulamış, kim olduğunu bildiğini de ima etmişti. CHP'li Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu'nun tam tersini söyledi. İnce, "Kılıçdaroğlu'yla görüştüm. Bildiğini söylemedi" dedi.

KÜLLİYE'YE GİDEN GİZEMLİ İSİM KİM?

CNN Türk canlı yayında gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına mesaj gönderen Muharrem İnce, konu ile ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını belirtti. İnce, ''O kişiyi kendisine sordum. Bildiğini söylemedi. O 'şeref yoksunu'nu söyleyin dedim. Yarın ayrıntılı bir görüşme yapacağım. Bence böyle bir görüşme yok'' diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Konuk olduğu canlı yayında Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü öne sürülen CHP'linin ismin bildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit isimlerini devreye sokuyor" dedi.

Açıklamasının devamında "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur" diyen Kılıçdaroğlu, "CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var mantık var, başka işin mi gücün mü yok? Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit isimlerini devreye sokuyor" şeklinde konuştu.

İNCE, ÇOK SERT ÇIKTI

Erdoğan'la görüşen ismin kendisi olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Rahmi Turan ciddiye aldığım bir isimdir. O yazmışsa ciddiye alırım. Fakat bugün sabahtan beri toto oynanıyor. CHP'liler benim ismimi telafuz etmedi ama CHP'liler dışındakiler ismimi kullandı. Sayın Rahmi Turan herkesi zan altında bırakmaktadır. Bunu açıklamalıdır. Yazılan doğru ise Rahmi Turan'a teşekkür etmemiz lazım. Türkiye'de bir oyunu bozmuştur, deşifre etmiştir. Ama şimdi ciddi bir sorun var ortada. Bu iddia doğruysa Cumhurbaşkanı ile ilgili bir sorun var ortada. Cumhurbaşkanı herkesle görüşür ama bir partinin genel başkanını belirlemek için kimseyle görüşemez."