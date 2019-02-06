Kulisleri Sallayan İddia: Kılıçdaroğlu, Eski AK Parti'li Babacan'ın Partisi İçin Gül'e 20 Vekil Vadetti

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Ali Babacan'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun desteğiyle yeni bir parti kuracağını iddia etti. Yaşar, yeni parti için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gül'e 20 milletvekili vadettiğini ileri sürdü.

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, "Ali Babacan'a parti kuruluyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Gaziosmanpaşa ve Çukurambar'daki bürolar 15 gündür çok hareketli. Saatler süren görüşmeler yapılıyor. Girenler, çıkanlar var. Yeni bir çatı çatılmak isteniyor" ifadesini kullandı.

"İŞ ADAMLARINA VE ESKİ SİYASİLERE TEKLİF GÖTÜRÜLÜYOR"

"İş adamları ve eski siyasiler aranıyor. 'Parti kuruyoruz, bizle birlikte olmak ister misiniz?' diye soruluyor. Kaynağımız 100'ün üzerinde kişiye teklif götürüldüğünü söyledi. Abdullah Gül'ün 'Hayır Cephesinin adayı' olduğunu Türkiye bu köşeden öğrenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu son dakikaya kadar umutla bekledi" diyen Yaşar, şunları kaydetti:

Abdullah Gül

"ABDULLAH GÜL, ALİ BABACAN'I İKNA ETTİ"

"Küçük bir hatırlatma yapalım ki eksik bir şey kalmasın. Abdullah Gül adaylıktan vazgeçince Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan hamlesi gelmişti. Yani her şey Haziran 2018'de başlamıştı. Mini zirvenin ardından Ali Babacan'ın bir süre daha beklenmesine karar verilmişti. Ulaştığımız bilgilere göre Ali Babacan'ı Abdullah Gül ikna etti. "Biz arkanda olacağız. Seni yalnız bırakmayacağız" dediğini öğrendik. Burada ilginç olan şu; Abdullah Bey hangi sebeple Ali Babacan'ı öne sürüyor? Neden kendisi direkt olarak işin içine girmiyor? "Sen gençsin" diyormuş. İkna olayının ardından Ahmet Davutoğlu'nun da devreye girdiği bilgisine ulaştık. Abdullah Gül gibi benzer ifadeler Ahmet Davutoğlu tarafından da kullanılmış. Son durumda; Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu tarafından Ali Babacan vitrine çıkartılıyor. Ahmet Davutoğlu'nun Gaziosmanpaşa'daki bürosundaki hareketliğin nedeni bu olsa gerek."

Ali Babacan

"CHP VE İYİ PARTİ'DEN 20 VEKİL KAYDIRIRIZ"

"Şimdi bam teline basmanın zamanı geldi. Aralık 2018 başında Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu 4 saat süren bir görüşme yapmıştı. Merak etmiştik: Siyasi olarak da ayrı dünyaların insanları olan iki kişi bu kadar uzun ne görüşmüş olabilir? İşte şimdi her şey ortaya çıktı. Bu görüşmede, Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'e önemli sözler vermiş. Kendisini, CHP'yi, İYİ Parti'yi bağlayarak hem de. Kemal Bey, Abdullah Bey'den elini çabuk tutmasını istemiş. "Ne yapacaksanız 31 Mart'tan önce yapın" demiş. CHP, İYİ Parti, Saadet ve HDP ittifakına destek istemiş. Karşılığında da tam 20 milletvekili vadetmiş: "CHP ve İYİ Parti'den 20 vekil kaydırırız, TBMM'de size grup da kurarız" Tamam, CHP'yi anladık ama İYİ Parti adına nasıl söz verebiliyor?"