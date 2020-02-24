Kula'da okul önlerinde huzur uygulaması

24.02.2020 18:39 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:40

Manisa 'nın Kula ilçesinde, güvenlik güçlerince eğitim kurumları civarlarında 'güvenli okul, güvenli öğrenci' uygulaması gerçekleştirildi. Metruk binalar ve umuma açık yerlerin de denetlendiği uygulamada, kusurlu bulunan araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beraberindeki Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kula'daki okul bölgelerinde uygulama yaptı. Okul bölgelerinde seyreden araçların durdurulduğu hem trafik hem asayiş yönünden incelemelerin yapıldığı uygulamada, trafikte kusurlu bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken, GBT sorguları da yapıldı. Durdurulan araçlar üzerinde TEM ve Narkotik ekiplerinin desteğiyle yapılan aramalarda, suç teşkil eden eşyalara da el konuldu.

Kaynak: DHA