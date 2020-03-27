Kula'da meydan ve caddeler dezenfektan ile yıkanıyor Kula Belediyesi ekipleri, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı, Turgut Özel Bulvarı, Yunus Emre, Tabduk Emre, Şehitler Caddelerinde dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdi.

Kula Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesine karşı aldığı önlemleri her gün artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kula Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Sağlık Dairesi Başkanlığı ekipleri dezenfekte ve yıkama işlemlerine ivme kazandırdı. Kula İlçesi'nin Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı, Turgut Özal Bulvarı, Yunus Emre, Tabduk Emre ve Şehitler Caddeleri olmak üzere geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiren Kula Belediyesi ekipleri, halkın sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte işlemlerine yoğunluk kazandırıyor.

Başkan Tosun; "Çalışmalar Sürecek"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun dezenfaktan çalışmalarının tüm hızıyla süreceğini belirterek, "Kula Belediyesi olarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerimizi her geçen arttırıyoruz. Belediye olarak aldığımız kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını dezenfekte etmeye devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Bültenler