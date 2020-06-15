Kula'da Hayvan Pazarı, tedbirlerle yeniden açıldı Manisa'nın Kula ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ay gibi uzun bir süredir kapalı olan canlı hayvan pazarı, yeniden faaliyetine başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamındaMart ayından beri kapalı olan Kula Belediyesi Hayvan Pazarı yeniden faaliyete açıldı. Koronavürüs tedbirleri kapsamında gerekli dezenfeksiyonun yapıldığı pazar alanında dışardan gelen satıcı ve vatandaşlar maskesiz içeriye alınmıyor. Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri alıcı pazarda bulunanlara sürekli maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıyor. Pazar içerisinde denetlemeler yapılarak, alışverişlerde pazarlık yapılırken tokalaşma yapılmaması yönünde satıcılara uyarılıyor. Kaynak: Bültenler