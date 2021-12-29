Kula'da deprem yönetmeliğine uymayan okul binaları yenileniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kula'da deprem yönetmeliğine uymayan okul binaları yenileniyor

Kula'da deprem yönetmeliğine uymayan okul binaları yenileniyor
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde deprem yönetmeliğine uygun olmayan 4 okul binası yenilecek.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde deprem yönetmeliğine uygun olmayan 4 okul binası yenilecek.

İhalesi gerçekleştirilen Jeopark Ortaokulu, Tabduk Emre İlkokulu, 4 Eylül Ahmet Sabahat İlkokulu ve Ortaokulu binaları, Kula Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, okulların en kısa zamanda tamamlanarak eğitime açılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür eden Tosun, "İki bakanlığımızın işbirliğinde yapım çalışmalarına başlayacak olan okullarımız, ülkemizin gelişen ve modern yüzünün birer simgesi olacak. Geleceğimizin teminatı, gelecek nesillerimizin eğitimi için yapılan her yatırım çok değerli." dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title