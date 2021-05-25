Küfür içerikli mesajlar alan Sude Yalçınkaya takipçilerine fena patladı: Ağzınızı yırtarım

MasterChef yarışmasının ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, takipçilerin küfür içerikli mesajlar alınca isyan etti. Instagram'dan yayınladığını video ile küfürlü mesaj gönderenlere seslenen Yalçınkaya "Ağzınızı yırtarım" dedi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin asabi şefi Mehmet Yalçınkaya ailesiyle gündem olmaya devam ediyor. İki çocuk babası Yalçınkaya'nın kızı paylaşımlarıyla kısa sürede fenomen oldu. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sude Yalçınkaya, yayınladığı bir video ile takipçilerine tepki gösterdi.

"BANA KÜFÜR EDİP DURMAYIN"

Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bikinili pozla gündem olan Yalçınkaya, takipçilerinden küfür içerikli mesajlar almaya başladı. Peş peşe küfür içerikli mesaj aldığını belirten Yalçınkaya, yayınladığı videoda "DM'ler sürekli küfürle dolu neden? Bana küfür edip durmayın gerçekten ağzınızı yırtarım" ifadelerini kullandı.