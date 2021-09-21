Kufi tarzdan esinlenilen 'Gülnihal Gül Mamat & Özgün Hat Atölyesi Sergisi' açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kufi tarzdan esinlenilen "Gülnihal Gül Mamat & Özgün Hat Atölyesi Sergisi" açıldı

AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
Kufi tarzdan esinlenilen

İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan "Kufi yazı"nın temel kaideleri, imla kuralları, kompozisyon, tasarım ve uygulamasıyla oluşan özgün hat tasarımlarının yer aldığı Gülnihal Gül Mamat & Özgün Hat Atölyesi Sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı.

İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan "Kufi yazı"nın temel kaideleri, imla kuralları, kompozisyon, tasarım ve uygulamasıyla oluşan özgün hat tasarımlarının yer aldığı Gülnihal Gül Mamat & Özgün Hat Atölyesi Sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gülnihal Gül Mamat & Özgün Hat Atölyesi Sergisi, Bağlarbaşı'ndaki Nevmekan Galeri'de açıldı.

Sergide Kur'an-ı Kerim'in yazı tarzı, İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan "Kufi yazı"nın temel kaideleri, imla kuralları, kompozisyon, tasarım ve uygulamasıyla oluşan özgün hat tasarımları yer alıyor.

Sergi, Gülnihal Gül Mamat koordinatörlüğünde yürütülen Hat Atölyesi'nin çalışmalarından oluşuyor.

Gülnihal Gül Mamat'ın yanı sıra Betül Türkan Kurtoğlu, Elif Betül Ersan, Erdinç Sezen, Esra Sucu, Funda Alaybeyi, Leyla Şen, Mesrur Yersel, Müzeyyen Uçkun, Nurten Anılmış, Şevval Betül Güran, Öznur Bayoğlu, Tuba Koç, Yasemin Keskin, Yeşim Karamık Jandar, Zehra Anılmış ve Zehra Yıldız'ın eserlerinin buluştuğu sergi, özgün hat çalışmalarından önemli örneklerini İstanbullulara sunuyor.

Üsküdar Belediyesi olarak hat sanatının en nadide örneklerinin sunulduğu bir sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Böylesi anlamlı bir sergiyi Üsküdar'ımıza, İstanbullumuza kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Sergimizde Kur'an-ı Kerim'in yazı tarzı, İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan 'Küfi yazı'nın temel kaideleri, imla kuralları, kompozisyon, tasarım ve uygulamasıyla oluşan özgün hat tasarımları yer alıyor. Bu açıdan bizim için çok mübarek bir sergi anlamı taşıyor. Sergimiz ile dinimizin kültürel ögelerini İstanbullulara sunuyoruz. Yeni nesil belediyemiz ile kültürüne sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Sergi, 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kufi tarzdan esinlenilen Gülnihal Gül Mamat & Özgün Hat Atölyesi Sergisi açıldı

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir

 Validebağ Korusu'na sabah saatlerinde iş makineleri girdi, gönüllülerle görevliler arasında arbede yaşandı

Validebağ Korusu'na sabah saatlerinde iş makineleri girdi, gönüllülerle görevliler arasında arbede yaşandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kufi tarzdan esinlenilen 'Gülnihal Gül Mamat & Özgün Hat Atölyesi Sergisi' açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:02:56. #1.11#