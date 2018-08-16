Küçükkuyulu Romanlara Konteyner Ev

Küçükkuyu Belediyesinin beldede yaşayan 9 Roman aile için yaptırdığı konteyner evler hak sahiplerine teslim edildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Kuçükkuyu beldesinde yaşayan 9 Roman aile için belediye tarafından yaptırılan konteyner evlerin teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, törende yaptığı konuşmada, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan tarafından hayata geçirilen projenin çok önemli ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

Roman toplumunun sorunlarının ne yazık ki yıllardır çözülemediğini ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Örnek alınacak bir proje. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Roman vatandaşlarımıza aynı bu projedeki gibi insanca yaşayabileceği, suyu akan, çocuklarının parkta oynayabileceği alanların yaratılması lazım. Roman vatandaşların bunu hak ettiklerine inanıyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından hak sahiplerine evlerinin anahtarları teslim edildi.