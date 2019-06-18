Küçükkaya ve İmamoğlu'nun ortak yayın öncesi otelde ne konuştuğu ortaya çıktı

Gazeteci Nagehan Alçı, ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ve CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde buluşarak, bir saat başbaşa görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun görüşmeyi onaylarken, toplantının, programın formatına ilişkin yapıldığını öne sürdü.