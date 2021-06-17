Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de, freni boşalan bir çekici önce ağaca ardından 6 katlı bir binaya çarparak durabildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, freni boşalan bir çekici önce ağaca ardından 6 katlı bir binaya çarparak durabildi. Yaşlı bir kadın ise, balkonda çamaşır asarken çekicinin üzerine doğru geldiğini fark edip kendini can havliyle içeri attığını söyledi. 

Kaza, akşam saatlerinde Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 59 TL 684 plakalı Rüstem Çağırtekin'e ait çekici, kaza yapmış bir otomobili indirdiği sırasında freni boşaldı. Sürücüsüz bir şekilde ilerleyen çekici önce ağaca ardından 6 katlı bir binanın birinci katına çarparak durabildi. Bu sırada evin balkonunda çamaşır asan yaşlı bir kadın, çekicinin kendisine doğru geldiğini görünce korku içinde kendini eve attı. 

'BALKONDA ÇAMAŞIR ASIYORDUM'

Yaşlı kadın yaşananları anlatarak, "Çok ses geldi. Oğlana dedim ki içeri girecekti nerdeyse. O kadar hızlı geldi ki içeri girecek sandım. Balkonda çamaşır asıyordum bayır aşağı hızla geldi. İçinde ben adam var zannettim meğer yokmuş. Evin içinde bir hasar yok." dedi.

'ARAÇ ÜSTÜNDE KAYDI GİTTİ'

Çekicinin sahibi Rasim Çağırtekin, otomobil indirdikleri sırada birden çekicinin hareket ettiğini ve olayların geliştiğini ifade ederken, Otomobili oto çekiciden indirilen Muhammet Çoşkun ise, "Aracı indirdik çekiciden araç üstünde yarımdı az bir şey kaldı. Tam böyle şey yaparken frenleri boşaldı. Aşağıya doğru kaymaya başladı. Son anda koşmaya başladı ama tutturamadı. Ondan sonra ağaca vurdu burada durdu. Araç üstünden kaydı gitti." dedi. Kaza sonrası 20 Temmuz Caddesi tamamen trafiğe kapandı. Olay yerine gelen başka bir çekici ile çekicinin kaldırmasının ardından cadde trafiğe açıldı. 

- İstanbul
Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı
Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı
Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı
Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı
Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı
Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı
Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı
Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı
Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar

Emekli kadını evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandıran şahıs serbest kaldı
Emekli kadını evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandıran şahıs serbest kaldı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Yakalanınca, 'Ehliyetim yok' dedi
Polisin "dur" ihtarına uymadı! Yakalanınca, "Ehliyetim yok" dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 01:30:50. #1.15#

title