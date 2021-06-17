Küçükçekmece'de freni boşalan çekici binanın duvarına çarptı, yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı

KÜÇÜKÇEKMECE'de, freni boşalan bir çekici önce ağaca ardından 6 katlı bir binaya çarparak durabildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, freni boşalan bir çekici önce ağaca ardından 6 katlı bir binaya çarparak durabildi. Yaşlı bir kadın ise, balkonda çamaşır asarken çekicinin üzerine doğru geldiğini fark edip kendini can havliyle içeri attığını söyledi.

Kaza, akşam saatlerinde Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 59 TL 684 plakalı Rüstem Çağırtekin'e ait çekici, kaza yapmış bir otomobili indirdiği sırasında freni boşaldı. Sürücüsüz bir şekilde ilerleyen çekici önce ağaca ardından 6 katlı bir binanın birinci katına çarparak durabildi. Bu sırada evin balkonunda çamaşır asan yaşlı bir kadın, çekicinin kendisine doğru geldiğini görünce korku içinde kendini eve attı.

'BALKONDA ÇAMAŞIR ASIYORDUM'

Yaşlı kadın yaşananları anlatarak, "Çok ses geldi. Oğlana dedim ki içeri girecekti nerdeyse. O kadar hızlı geldi ki içeri girecek sandım. Balkonda çamaşır asıyordum bayır aşağı hızla geldi. İçinde ben adam var zannettim meğer yokmuş. Evin içinde bir hasar yok." dedi.

'ARAÇ ÜSTÜNDE KAYDI GİTTİ'

Çekicinin sahibi Rasim Çağırtekin, otomobil indirdikleri sırada birden çekicinin hareket ettiğini ve olayların geliştiğini ifade ederken, Otomobili oto çekiciden indirilen Muhammet Çoşkun ise, "Aracı indirdik çekiciden araç üstünde yarımdı az bir şey kaldı. Tam böyle şey yaparken frenleri boşaldı. Aşağıya doğru kaymaya başladı. Son anda koşmaya başladı ama tutturamadı. Ondan sonra ağaca vurdu burada durdu. Araç üstünden kaydı gitti." dedi. Kaza sonrası 20 Temmuz Caddesi tamamen trafiğe kapandı. Olay yerine gelen başka bir çekici ile çekicinin kaldırmasının ardından cadde trafiğe açıldı.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar