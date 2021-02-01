Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
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Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

01.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:52

İstanbul Küçükçekmece'de kontrolden çıkan beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını altına aldı. Korkunç kazada talihsiz kadın yaşamını yitirirken, mikser şoförü gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre korkunç olay 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak üzerinde yaşandı. Trafikte ilerleyen beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını altına aldı.

MİKSER ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Feci kazada kadın hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikseri şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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