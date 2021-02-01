Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

İstanbul Küçükçekmece'de kontrolden çıkan beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını altına aldı. Korkunç kazada talihsiz kadın yaşamını yitirirken, mikser şoförü gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre korkunç olay 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak üzerinde yaşandı. Trafikte ilerleyen beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını altına aldı.

MİKSER ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Feci kazada kadın hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikseri şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR