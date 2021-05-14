Küçük Semiha geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Küçük Semiha geliyor

Küçük Semiha geliyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Taksim Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören oyuncu, dün taburcu oldu.

Taksim Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören oyuncu, dün taburcu oldu. Yanaklarını kırmızıya boyayarak kendisini opera sanatçısı Semiha Berksoy'a benzeten Vuslateri, çektiği fotoğrafla birlikte şu mesajı yayınladı:

"Aklandım paklandım taburcu oluyorum. Küçük Semiha Berksoy geliyor. Harika tedavi gördüm. Ne kadar teşekkür etsem az. Herkesi çok seviyorum buradaki. Taksim Acıbadem ekibi gül gibi baktı. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Hayat kısa denince hep Kral Lear-Soytarı sahnesindeki çıkarım gelir aklıma: Akıllanmadan yaşlanmamalıydınız da ondan. Akıllanmadan yaşlanmak yok bana. Ama Gonca deliliğime de coşkuyla sevgiyi katarak. Hepinize şifa diliyorum."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Sergey Lavrov Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gökhan Töre Samet Aybaba Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Küçük Semiha geliyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 12:48:20. #1.16#

title