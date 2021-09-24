KÜÇÜK KIZA ZORLA ATEŞ ETTİRDİ, VURULMA TEHLİKESİ ATLATTI - Haberler
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KÜÇÜK KIZA ZORLA ATEŞ ETTİRDİ, VURULMA TEHLİKESİ ATLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi.

RİZE (DHA) - RİZE'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Rize'de kaydedildi. Mustafa A., evin bahçesinde Şevval isimli yeğeninin eline silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı. Küçük kız, Mustafa A.'ya doğru ateş etti. Tabancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi yaralamadı. Kızın tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kızın "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi. Çocuktan sonra kendisi de ateş eden adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip, sosyal medya hesabında yayınladı.

Görüntü dökümü:

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-Mustafa A.'nın küçük kızın eline tabanca vermesi

-Kızın Mustafa A.'ya doğru ateş etmesi

-Mustafa A.'nın kıza kızması

-Mustafa A.'nın yeniden kıza ateş ettirmesi

-Mustafa A.'nın tabanca ile ateş etmesi

-Mustafa A.'nın fotoğrafı


KÜÇÜK KIZA ZORLA ATEŞ ETTİRDİ, VURULMA TEHLİKESİ ATLATTI
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