Küçük kız mail attı, polis cips ve çikolata getirdi Küçük kız mail attı, polis cips ve çikolata getirdi Evinden çıkamayan 8 yaşındaki Esengül'ün istediği cips ve çikolataları polis temin etti Adana'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan 8 yaşındaki Esengül, polislere elektronik posta göndererek cips ve çikolata talebinde bulundu.

Küçük kız mail attı, polis cips ve çikolata getirdi

Evinden çıkamayan 8 yaşındaki Esengül'ün istediği cips ve çikolataları polis temin etti

ADANA - Adana'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan 8 yaşındaki Esengül, polislere elektronik posta göndererek cips ve çikolata talebinde bulundu. Polisler ise bu talebi geri çevirmeyip bir poşet dolusu abur cubur alarak küçük kıza ikram etti.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak 8 yaşındaki Esengül Özil, akşam saatlerinde çikolata ve cips istedi. Sokağa çıkma yasağı ve marketlerin kapalı olması nedeniyle ailesi küçük kızın bu isteğini yerine getiremedi.

Bunun üzerine Esengül, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün 'adana155@egm.gov.tr' adresine, 'Polis abi benim adım Esengül. 8 yaşındayım. Utandığım için arayamadım. Ben dışarı çıkamıyorum ancak canım cips ve çikolata istedi. Sizi çok seviyorum' deyip adresini yazarak elektronik posta gönderdi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise bu elektronik postayı görüp ekiplere talimat verdi ve küçük kızın istediği abur cuburlar tedarik edildi. Kısa süre içerisinde ekipler küçük kızın evine giderek bir poşet dolusu abur cuburu Esengül'e teslim etti.

Küçük kız polislere teşekkür ederken ekiplerde Esengül'e ve ailesine 'Sokağa çıkma yasağı'na uydukları için teşekkür etti.

Kaynak: İHA