Küçük İskender için tören düzenlendi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün 55 yaşında hayatını kaybeden, "Küçük İskender" olarak bilinen şair Derman İskender Över için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Üzerine mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi ve taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübü'nün atkısı ile karanfillerin bırakıldığı "Küçük İskender"in naaşı, sahneye konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yakınları ve sevenleri tören boyunca Küçük İskender'in naaşının başında saygı nöbeti tuttu.

Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şairlerin eserleriyle ölümsüzleştiği yorumunu yaparak, "Keşke, diyoruz, keşkelerimizin bir tek anlamı var, o da yazamadığı daha yüzlerce şiiri, yüzlerce eserinden hepimiz mahrum kaldık ama bir yandan 'iyi ki' diyoruz. İyi ki girmiş hayatımıza. Çünkü eserleriyle şiirleriyle hem ruhumuza hem de kültürel mirasımıza çok önemli katkılarda bulundu." dedi.

Kaynak: AA