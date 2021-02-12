Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü

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Kaldırımda oyuncak polis arabasıyla dolaşan küçük çocuğun, polisle karşılaşma anı yürekleri ısıttı. Sevimli çocuk ve polisin, trafik çevirmesi konulu videosu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Polis memurunun, küçük çocuğu durdurup ehliyet plaka sorması çevredekilere tebessüm ettirdi. Ciddiyetini bozmayan sevimli çocuğun, ehliyetini ve plakasını polise gösterme çabası ise takdir topladı. Bu görüntüler günün en güzel videosu oldu.