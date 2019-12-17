'Küçük Aybaşı Hanım': Japon toplumunun adet dönemi tabularını 'yumrukla' birer birer yıkıyor
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'Küçük Aybaşı Hanım': Japon toplumunun adet dönemi tabularını 'yumrukla' birer birer yıkıyor

Mangadan uyarlanan 'Little Miss Period' (Küçük Hanım Aybaşı) filmi Japonya'da tabu kabul edilen regl dönemini konu alıyor ve bu tabuları kırmayı hedefliyor.

17.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:40
'Küçük Aybaşı Hanım': Japon toplumunun adet dönemi tabularını 'yumrukla' birer birer yıkıyor

Adet, aybaşı, hayız, menstruasyon, regl. Kadınların ergenliğe ulaştıktan sonra menapoz dönemine kadar, hamilelik hariç yaklaşık her 28 günde bir yaşamak zorunda oldukları damar ve dokuları kanla atma sürecinin bilinen isimlerinden birkaçı. Kadınların etraflarına çaktırmamak için bu fenomene verdikleri isimler ise sonsuz.


Her ne kadar insanoğlunun, ve pek çok başka canlının, üremesindeki rolü vazgeçilmez olsa da bazı toplumlarda hala utanılan, yüz kızartan, tabulaştırılan bir kavrama dönüşmüş. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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