'Küçük Aybaşı Hanım': Japon toplumunun adet dönemi tabularını 'yumrukla' birer birer yıkıyor
Mangadan uyarlanan 'Little Miss Period' (Küçük Hanım Aybaşı) filmi Japonya'da tabu kabul edilen regl dönemini konu alıyor ve bu tabuları kırmayı hedefliyor.
Adet, aybaşı, hayız, menstruasyon, regl. Kadınların ergenliğe ulaştıktan sonra menapoz dönemine kadar, hamilelik hariç yaklaşık her 28 günde bir yaşamak zorunda oldukları damar ve dokuları kanla atma sürecinin bilinen isimlerinden birkaçı. Kadınların etraflarına çaktırmamak için bu fenomene verdikleri isimler ise sonsuz.
Her ne kadar insanoğlunun, ve pek çok başka canlının, üremesindeki rolü vazgeçilmez olsa da bazı toplumlarda hala utanılan, yüz kızartan, tabulaştırılan bir kavrama dönüşmüş. Euronews.com'da Görüntüle