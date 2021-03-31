Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ - Haberler | Güncel
Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı

ANTALYA'da bir sürücünün kucağında köpeğiyle otomobilini kullandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da bir sürücünün kucağında köpeğiyle otomobilini kullandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aspendos Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, şoför mahallindeki camı açarak köpeğinin dışarı izlemesine izin verdi. Meraklı bakışlara aldırmadan yoluna devam eden sürücüyü ve köpeğini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar aracın yanına yavaşlayarak, cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı. Görüntüleri izleyenler, trafikte bu şekilde araç kullanmanın tehlikeli olduğunu kaydetti.


Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı
Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:36:40. #1.15#
title