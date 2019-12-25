: Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu

25.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:36

İzmir'in Menemen ilçesinde, 89 yıl önce meydana gelen olayda şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın torunu Kemal Kubilay, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) üye oldu.

DEDESİNİN ANILDIĞI GÜNDEN BİR GÜN SONRA

Mustafa Fehmi Kubilay'ın torunu Kemal Kubilay, dedesinin Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle birlikte anıldığı 23 Aralık gününden bir gün sonra MHP'ye üye oldu. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile bir araya gelen Kubilay, sonrasında Menemen'e gelerek üyelik başvurusu yaptı.

"ONUR DUYDUK"

MHP Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, Menemen'de ikamet eden Kubilay'ın üyeliğinden dolayı onur duyduklarını dile getirerek teşekkür etti. Bölük, "Bu anlamlı günde andığımız şehidimiz Mustafa Fehmi Kubilay'ın torunu Kemal Kubilay Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olmuştur. Bizlere bu onuru yaşattığı için kendilerine partim ve Menemen teşkilatı adına teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

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