Kubilay Aka ve Miray Daner'in büyük aşkı sona erdi

Çukur dizisinin genç yıldızı Kubilay Aka, , uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile aşk yaşıyordu. Birbirlerine her fırsatta aşklarını haykıran genç çiftten hayranlarını üzecek haber geldi.

İLİŞKİLERİNE SON VERDİLER

Daha iki hafta önce sosyal medya hesaplarından birbirlerine aşk dolu sözler söyleyen Daner ve Aka sürpriz bir kararla ilişkilerini sonlandırdılar.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPTILAR

Önce Kubilay, ardından da Miray Daner, birbirlerini sildi. Aka, Instagram'dan açıklama yaptı. Aka, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu. İkili birbirlerini takipten çıkarıp, paylaştıkları fotoğrafları da tek tek sildi.