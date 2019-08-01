Kubilay Aka ve Miray Daner'in büyük aşkı sona erdi
Oyuncu Kubilay Aka ve Miray Daner iki yıl süren büyük aşklarına son verdi. Aka'nın sosyal medya hesabından duygusal vedası ise çok konuşuldu.
Çukur dizisinin genç yıldızı Kubilay Aka, , uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile aşk yaşıyordu. Birbirlerine her fırsatta aşklarını haykıran genç çiftten hayranlarını üzecek haber geldi.
İLİŞKİLERİNE SON VERDİLER
Daha iki hafta önce sosyal medya hesaplarından birbirlerine aşk dolu sözler söyleyen Daner ve Aka sürpriz bir kararla ilişkilerini sonlandırdılar.
INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPTILAR
Önce Kubilay, ardından da Miray Daner, birbirlerini sildi. Aka, Instagram'dan açıklama yaptı. Aka, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu. İkili birbirlerini takipten çıkarıp, paylaştıkları fotoğrafları da tek tek sildi.
YORUMLAR (17)
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yıllardır leyla ile mecnun ve kerem ile aslı aşkları anlatıldı bu aşklar yalan iken tek aşk bunların aşkı imiş haber güzel yılın haberi halk evine ekmek götüremiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu kadar iyiysen niye ayrılıyorsun? zengin kız fakir oğlan mı aileler mi izin vermiyor? uzun dönem askere mi gideceksin? başlık parası mı çok geldi? yav he heCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yedik içtik doyduk demiyodaCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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benim olacaksın miray !Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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YAV HE HECevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır
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liseli aşıklar gibi ayrılalım arkadaş kalalım dost kalalım mavişimCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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nekadar üzüldüm bilemezsinizCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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üzüntüden mahvoldum bu gece uyuyamam gariCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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sırf gündemde olmak içinCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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