Kubilay Aka'nın ihanetine uğrayan Miray Daner'den "Keyfim yerinde" pozu

16.09.2019 09:21

Vatanım Sensin dizisinde başlayan ve 2,5 yıldır aşk yaşayan Miray Daner ve Kubilay Aka, geçtiğimiz Ağustos ayında ilişkilerini bitirmişti. Daner, hem ayrılığı hem de ihaneti çabuk atlattı.

KEYFİ YERİNDE

Çukur'un yıldız oyuncularından olan Kubilay Aka ile 2,5 yıllık ilişkisini sonlandıran Miray Daner uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir mutluluk pozunu daha paylaşarak düşman çatlattı. Daner'in bu pozuna keyfi yerinde yorumları geldi.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kubilay Aka, Miray Daner'den ayrılığını duygusal bir notla duyurmuş, hayranları bu ayrılığın şokunu atlatamamışken, Aka'nın oyuncu Hilal Altınbilek olduğu iddia edilen kişiyle samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olayınardından 2,5 yıl süren aşkın bitmesinde ihanetin sebep olduğu iddiaları ileri sürüldü.

AŞK BAŞLAMADAN BİTTİ

Ayrıca 2.Sayfa'nın haberine göre, Hilal Altınbilek'e rol aldığı dizinin yapımcılarından "Özel hayatınla gündeme gelme" uyarısı geldi. Hal böyle olunca Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek aşkı başlamadan bitti.