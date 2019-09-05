Kubilay Aka'nın ihanetine uğrayan Miray'dan mutluluk pozu! Artık yüzü gülüyor

05.09.2019 09:55

Çukur'un yıldız oyuncularından olan Kubilay Aka ile 2,5 yıllık ilişkisini sonlandıran Miray Daner uzun bir ardan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Daner'in mutlu pozu, kendisine ihanet ettiği iddia edilen Aka'ya nispet niteliğindeydi.

"SEN HEP ÇOK ÖZEL OLACAKSIN"

Kubilay Aka, 2,5 yıllık ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından bittiğini şu sözlerle duyurmuştu;

Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. İlişkimizin sonuna kadar o güzel gözlerden başka göze bakmadım, bu yüzden de ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşça kal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın.

SAMİMİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayranları bu ayrılığın şokunu atlatamamışken, birkaç saat sonra Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek'in samimi bir şekilde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

"BANA SÖYLEYECEK BİR ŞEY KALMADI"

Miray Daner'in adını dahi duyunca çıldıran Hilal Altınbilek aşk iddialarına ise şöyle yanıt vermişti, "Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Herkes yorum yapıyor zaten" dedi.

AŞK BAŞLAMADAN BİTTİ

2.Sayfa'nın haberine göre, Hilal Altınbilek'e rol aldığı dizinin yapımcılarından "Özel hayatınla gündeme gelme" uyarısı geldi. Hal böyle olunca Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek aşkı başlamadan bitti.

"NİSPET YAPIYOR"

Genç oyuncu Miray Daner'in ise sosyal medya hesabından yaptığı mutluluk paylaşımı, biten aşka "Nispet yapıyor" şekilde yorumlandı.