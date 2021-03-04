Kubilay Aka, Cam Tavanlar projesiyle anlaştı
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Kubilay Aka, Cam Tavanlar projesiyle anlaştı

04.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:24
Kubilay Aka, Cam Tavanlar projesiyle anlaştı

Show TV ekranlarından yayınlanan Çukur'da Celasun karakteri ile izleyici karşısına çıkan Kubilay Aka, dizi daha final yapmadan başka bir projeyle anlaştı. Aka, yine aynı kanalda yayınlanacak olan Cam Tavanlar'ın kadrosuna katıldı.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur, sezon sonunda ekran yolculuğunu sonlandıracak. Dizinin final kararı almasıyla birlikte Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka da yeni projesiyle gündeme geldi.

YAZ AYINDA EKRANA GELECEK

Sevilen oyuncu, yine Show TV ekranlarından izleyici ile buluşacak olan Cam Tavanlar projesi ile anlaştı. Hekimoğlu'nun yapım şirketi OJO Pictures'ın çekeceği ve yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu yapım, yaz ayında ekrana gelecek. Dizinin kadrosuna ve detaylarına ilişkin henüz bilgiler netleşmiş değil.

Kubilay Aka, Cam Tavanlar projesiyle anlaştı
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