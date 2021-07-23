Kubat ile Müzik Sahnesi konukları kimler? 23 Temmuz 2021 Kubat ile Müzik Sahnesi canlı izle!
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Kubat ile Müzik Sahnesi konukları kimler? 23 Temmuz 2021 Kubat ile Müzik Sahnesi canlı izle!

Kubat ile Müzik Sahnesi konukları kimler? 23 Temmuz 2021 Kubat ile Müzik Sahnesi canlı izle!
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Star TV ekranlarında bu akşam yeni bir müzik şöleni yaşanacak. Şarkıcı Kubat'ın sunduğu müzik ve eğlence programı 'Kubat ile Müzik Sahnesi'ne birbirinden özel konuklar geliyor. Peki, türkülerden klasiklere en sevilen parçalarla 23 Temmuz Cuma günü Star'da ekrana gelecek olan Kubat ile Müzik Sahnesi konukları kim? Kubat ile Müzik Sahnesi canlı izle!

Star TV ekranlarında bu akşam yeni bir müzik şöleni yaşanacak. Şarkıcı Kubat'ın sunduğu müzik ve eğlence programı 'Kubat ile Müzik Sahnesi'ne birbirinden özel konuklar geliyor. Peki, türkülerden klasiklere en sevilen parçalarla 23 Temmuz Cuma günü Star'da ekrana gelecek olan Kubat ile Müzik Sahnesi konukları kim? Kubat ile Müzik Sahnesi canlı izle!İşte detaylar haberimizde…

KUBAT İLE MÜZİK SAHNESİ KONUKLARI KİMLER?

23 Temmuz Cuma günü saat 20:00'da Star TV'de program konukları arasında yer alan şarkı yazarı ve yorumcusu Buray, en sevilen şarkılarını bu programda seslendirecek. Program konukları arasında, rock müziğin en güçlü kadın yorumcularından Fatma Turgut'da var. Ve son olarak Ferman Akgün geceye renk katacak.

KUBAT İLE MÜZİK SAHNESİ KONUKLARI

Buray

Fatma Turgut

Ferman Akgül

KUBAT İLE MÜZİK SAHNESİ CANLI YAYIN İZLE!

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Kubat ile Müzik Sahnesi konukları kimler? 23 Temmuz 2021 Kubat ile Müzik Sahnesi canlı izle! - Haberler
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