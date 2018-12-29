Ktso Başkanı Varlı'dan Yeni Yıl Mesajı

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Ahmet Varlı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Varlı, mesajında, getirdikleri ve götürdükleri, yaşattığı sevinç ve acılarıyla, kazandırdıkları ve kaybettirdikleri ile bir yılı daha bitirip umut ve beklentilerle yeni bir yıla gireceklerini belirtti.

Yeni yılın heyecanı içinde olduklarını ve yeni yılın tüm insanlığa sevinç, huzur, barış ve refah getirmesi dileğinde bulunan Varlı, şunları kaydetti:

"2019'da ülkemizin ve güzel şehrimizin daha huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması, yaşanan tüm sıkıntıların 2018 yılında kalması iş dünyası olarak hepimizin ortak temennisi. Bunun içinde durmadan, yorulmadan çalışmalıyız. Bu anlamda ilimizin, sosyal ve ekonomik anlamda gelişimini hızlandırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada KTSO olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edecek, halkımızın ve üyelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretme çabası içerisinde olmaya devam edeceğiz. Odamız yeni yılda da üye odaklı hizmet anlayışı ile üyelerimizin kendilerini ve mesleklerini geliştirebilmeleri, dış dünyaya açılabilmeleri, rekabet güçlerini artırabilmeleri için tüm imkanlarıyla hizmetlerini sürdürecek."

Varlı, 2019 yılının başta tüm insanlığa, ülkemize ve Kırıkkale'ye huzur getirmesini, başarının sürekli olmasını, sevginin hiç eksik olmamasını, birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini diledi.

Kaynak: AA