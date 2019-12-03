: ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'nin 'terör örgütü' olarak tanınmasını desteklemem

03.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:08

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO'daki 'kördüğümü çözmek için terör örgütü olan YPG'yi 'terör örgütü' olarak tanımaya dönük herhangi bir kararı desteklemeyeceğini' söyleyerek, "Fikirlerimize sadık kalacağız ve bence NATO da öyle olacak" dedi.

NATO zirvesi öncesi Britanya'nın başkenti Londra'ya uçuşunda konuşan Esper, Türkiye'nin, NATO'nun Baltık bölgesi ve Polonya'ya ilişkin savunma planlarına YPG'nin 'terör örgütü' olarak tanınmasını şart koşarak destek vermeme kararını yorumladı. Esper, "Türkiye'ye mesajım, bu yanıt planlarında ilerlememiz gerekiyor ve bunlar, onların öznel kaygıları ile geciktirilemez" ifadelerini kullandı.

"NATO DAHA BÜYÜK MESELELERE ODAKLANMALI"

NATO'nun 'daha büyük meselelere' odaklanması gerektiğini belirten Esper, "İttifakın birliği ve hazırlığı, daha büyük meselelere odaklandığınız anlamına gelir. Ve kimse onların gündemine uymaya istekli değil. Kimse onların gördüğü tehditleri görmüyor" diye konuştu.

NATO zirvesi 3-4 Aralık tarihlerinde Londra'da yapılacak.

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