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Blokchain İşlem Süreci Nedir?

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Blockchain ağındaki işlemler, belirli bir süreç izler. Bitcoin'de işlem, bir madenci onu alana kadar bir bellek havuzunda depolanır. Bir bloğa girildiğinde ve blok işlemlerle dolduğunda, bir şifreleme algoritması kullanılarak kapatılır ve şifrelenir. Ardından madencilik başlar. Tüm ağ aynı anda çalışarak hash'i 'çözmeye' çalışır. Bu süreç sonunda yeni bir blok hash'i oluşturulur. İşlemin süresi, madencinin geçerli bir hash üretip yarışı kazanıncaya ve ödülü alıncaya kadar devam eder.

Blockchain ağında işlemler, gerçekleştikleri blok zincirine bağlı olarak belirli bir süreci izler.

Bitcoin'de işleminiz bir bellek havuzuna gönderilip depolanır ve bir madenci ya da doğrulayıcı onu alana kadar sırada kalır. Bir bloğa girildiğinde ve blok işlemlerle dolduğunda, bir şifreleme algoritması kullanılarak kapatılır ve şifrelenir. Ardından madencilik başlar.

Tüm ağ aynı anda çalışarak hash'i "çözmeye" çalışır. Her biri, bir kez kullanılan numara anlamına gelen "nonce" dışında rastgele bir hash üretir. Bu süreç sonunda yeni bir blok hash'i oluşturulur. Bu işlemin süresi, madencinin geçerli bir hash üretip yarışı kazanıncaya ve ödülü alıncaya kadar devam eder. Bir blok kapatıldığında, bir işlem tamamlanmış olur. Ancak diğer beş blok onaylanana kadar blok henüz onaylanmış sayılmaz. Onaylama işleminin tamamlanması ağın yaklaşık bir saatini alır çünkü blok başına ortalama 10 dakikanın biraz altında olur. Diğer bir anlatımla işleminizi içeren ilk blok ve takip eden beş bloğun 10 ile çarpımı yaklaşık 60 dakikaya eşittir.

Son olarak tüm Blockchain işlemleri yukardaki gibi işlemez. Örnek vermek gerekirse Ethereum Blockchain ağında, blokları doğrulamak için Ether (ETH) stake etmiş tüm kullanıcılar arasından rastgele bir doğrulayıcı seçer ve bu doğrulayıcılar daha sonra ağ tarafından onaylanır. Bu, Bitcoin'in sürecinden çok daha hızlı ve daha az enerji tüketen bir süreçtir.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Rehberi

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