Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin kameralar önünde aşı olmayı tercih etmiyor
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin kameralar önünde aşı olmayı tercih etmiyor

23.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:07
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin kameralar önünde aşı olmayı tercih etmiyor

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün aşı olacağını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kameralar önünde aşı olmayacağını söyledi.

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün aşı olacağını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kameralar önünde aşı olmayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, "Aşı olmak kişinin kendi tercihine bağlıdır. Yarın aşı olmayı planlıyorum" demişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Putin kameralar önünde aşı olmayı tercih eden birisi değil. Bu yüzden herhangi bir fotoğraf ya da görüntü paylaşımı olmayacak" ifadelerini kullandı. Peskov, daha önce yaptığı açıklamada Putin'in bugün akşam saatlerinde aşı olacağını ifade etmiş ve "Ülkemizde geliştirilen üç aşıdan birini olacak" demişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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