Kremlin'den İngiliz medyasına istifa yalanlaması
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Kremlin'den İngiliz medyasına istifa yalanlaması

06.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:37
Kremlin'den İngiliz medyasına istifa yalanlaması

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İngiliz medyasında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeyi planladığını iddia eden haberleri yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İngiliz medyasında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeyi planladığını iddia eden haberleri yalanladı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İngiliz medyasında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeyi planladığını iddia eden haberleri yalanladı. Peskov'un, Putin'in böyle bir planı olmadığını ve sağlığının mükemmel olduğunu söylediği ifade edildi.  Ayrıca Peskov'un "Bu tamamen saçmalık. Başkan iyi durumda" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İNGİLİZ MEDYASI GÖREVİ BIRAKACAK DEMİŞTİ

İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in (68), Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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