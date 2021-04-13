Krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü? (Diyanet)
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Krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü? (Diyanet)

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Krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü? (Diyanet)

Ramazan ayı gelmesi ile orucu bozan durumlar merak ediliyor. "Krem sürmek orucu bozar mı, Oruçluyken krem sürülür mü,, ele, yüze krem sürmek orucu bozar mı? Soruları merak ediliyor. Diyanet oruçluyken krem sürmek isteyen kişiler için yanıtını geçtiğimiz dönemlerde vermişti. Peki, krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü? (Diyanet)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayına ilişkin sıklıkla sorulan soruları internet adresi üzerinden yanıtlamıştı. Çeşitli hastalıklar nedeniyle Ramazan ayında da krem ve merhem kullanmak durumunda olan kişiler bu durumda oruçlarına herhangi bir zarar gelip gelmeyeceğini araştırmayı sürdürüyorlar. İşte Diyanet'in açıklamaları

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir.

Banyo yapmak, yıkanmak orucu bozar mı?

Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366, 367).

Dolayısıyla krem sürmek beslenme anlamına gelmediğinden oruçluyken krem ve merhem kullanılabilir.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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