KPSS lisans başvuru kılavuzu yayımlandı! 2020 KPSS ücreti ne kadar?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KPSS lisans başvuru kılavuzu yayımlandı! 2020 KPSS ücreti ne kadar?

ÖSYM, KPSS başvuru kılavuzunu erişime açtı. 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS lisans sınavı geç başvuruları ise 22 - 23 Temmuz şeklinde belirlendi. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT, DHBT başvuru şartları haberimizde.

KPSS lisans başvuru kılavuzu yayımlandı! 2020 KPSS ücreti ne kadar?
30.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:47

2020 KPSS başvuru kılavuzuna göre, sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. 2020 KPSS sınav ücretleri ve KPSS başvuru kılavuzu...

KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!

ÖSYM eylül ayında başlayacak olan KPSS sınavına ilişkin başvuru kılavuzunu paylaştı. Yapılan açıklamada;

''2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

2020 KPSS BAŞVURU KILAVUZU

KPSS 2020 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kamuda çalışabilmek adına binlerce adayın girdiği KPSS sınavı 2020 yılında ilki 6 Eylül'de yapılacak. Sınav başvuru ücretleri ise şöyle:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80 TL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi Haber
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi Haber
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı Haber
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor Haber
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor
2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Falcao İrfan Buz Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Milli Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: KPSS lisans başvuru kılavuzu yayımlandı! 2020 KPSS ücreti ne kadar? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 15:47:40. #1.14#
title