: Koyun sürüsünün askeri nizamda yürüdüğü video büyük ilgi görüyor

02.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:53

Çin'de, 400'den fazla koyunun, nizami bir şekilde sıralanarak yürüdüğü görüldü. İngiliz Dailymail'in haberine göre, koyun sürüsünün ilerleyişi askeri bir geçit törenine benzetildi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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