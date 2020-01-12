Köyün su şebekesi donunca iki kilometre uzaklıktaki kuyudan bidonlarla su taşıdılar
Doğanlı köyünden görünüm Vatandaşların su kuyusundan bidonlara su doldurması Vatandaşların su bidonlarını sırtlarında veya sürükleyerek taşımaları HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan soğuk hava nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde evlere içme suyu sağlayan şebekenin...
12.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:24
Doğanlı köyünden görünüm
Vatandaşların su kuyusundan bidonlara su doldurması
Vatandaşların su bidonlarını sırtlarında veya sürükleyerek taşımaları HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan soğuk hava nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde evlere içme suyu sağlayan şebekenin donmasıyla vatandaşlar, köye iki kilometre uzaklıkta bulunan kuyudan evlerine bidonlarla su taşıdı.
Kaynak: AA