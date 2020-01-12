: Köyün su şebekesi donunca iki kilometre uzaklıktaki kuyudan bidonlarla su taşıdılar

12.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:24

Doğanlı köyünden görünüm

Vatandaşların su kuyusundan bidonlara su doldurması

Vatandaşların su bidonlarını sırtlarında veya sürükleyerek taşımaları HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan soğuk hava nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde evlere içme suyu sağlayan şebekenin donmasıyla vatandaşlar, köye iki kilometre uzaklıkta bulunan kuyudan evlerine bidonlarla su taşıdı.

Kaynak: AA

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