Köyün su şebekesi donunca iki kilometre uzaklıktaki kuyudan bidonlarla su taşıdılar
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Köyün su şebekesi donunca iki kilometre uzaklıktaki kuyudan bidonlarla su taşıdılar

Doğanlı köyünden görünüm Vatandaşların su kuyusundan bidonlara su doldurması Vatandaşların su bidonlarını sırtlarında veya sürükleyerek taşımaları HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan soğuk hava nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde evlere içme suyu sağlayan şebekenin...

12.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:24
Köyün su şebekesi donunca iki kilometre uzaklıktaki kuyudan bidonlarla su taşıdılar

köyünden görünüm

Vatandaşların su kuyusundan bidonlara su doldurması

Vatandaşların su bidonlarını sırtlarında veya sürükleyerek taşımaları - 'de etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçesine bağlı Doğanlı köyünde evlere içme suyu sağlayan şebekenin donmasıyla vatandaşlar, köye iki kilometre uzaklıkta bulunan kuyudan evlerine bidonlarla su taşıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Köyün su şebekesi donunca iki kilometre uzaklıktaki kuyudan bidonlarla su taşıdılar
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